Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 68 рублей

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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года. Об этом в среду, 4 мая, сообщает ТАСС.

Американская валюта ускорила снижение до 4,24 процента и торгуется на отметке до 67,91 рубля. В последний раз ниже 68 рублей курс доллара опускался в марте 2020 года.

Курс евро в свою очередь опустился до 71,58 рубля, он упал на 4,24 процента, передает ТАСС.

Ранее в разговоре с «Вечерней Москвой» ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков предсказывал, что высокие экспортные доходы, значительное снижение оттока валюты из страны и другие факторы могут повлиять на укрепление рубля в мае. Согласно прогнозу специалиста, в мае курс доллара будет не выше 73–74 рублей и не ниже 68–69 рублей. Курс европейской валюты будет держаться в диапазоне 72–78 рублей.