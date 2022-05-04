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Минобороны: Российские ракетные войска уничтожили украинскую батарею БМ-21

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Российские ракетные войска уничтожили украинскую батарею БМ-21
Фото: Минобороны РФ

Силами ракетных войск России поражены 83 района скоплений живой силы и техники Украины. Об этом в среду, 4 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», — сказал он.

Помимо этого российские ракетные войска поразили 83 района сосредоточения живой силы и военной техники, пишет ТАСС.

2 мая российские вооруженные силы сбили украинский истребитель МиГ-29. Также силы ПВО уничтожили две тактические ракеты «Точка-У» возле села Петровское в ЛНР и десять беспилотников в Херсонской, Харьковской, Запорожской областях, в ДНР и в районе Луганска.

Минобороны России показало кадры, на которых можно рассмотреть работу оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ВС РФ на Украине. На кадрах показано, как водитель управляет одной из машин, а затем другой военнослужащий производит пуск ракет.

Авиация Российской Федерации в ночь с 29 на 30 апреля уничтожила ракетными ударами склады боеприпасов и горючего ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

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