Захарова: При вступлении в НАТО Финляндия и Швеция станут пространством противостояния с РФ

Фото: МИД РФ

В случае вступления в Североатлантический альянс (НАТО) Финляндия и Швеция станут полем противостояния с Россией. Об этом в среду, 4 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений, — отметила Захарова.

Кроме того, дипломат предупредила, что вступление в НАТО этих стран будет сопровождаться разбалансировкой системы европейской безопасности, пишет ТАСС.

3 мая президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу — «опасное шарлатанство».

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вступление страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления границ России. Он добавил, что в таком случае Россия будет группировать или создавать новые базы. Помимо этого, как утверждает Ниинисте, Москва начнет наращивать военное присутствие в Балтийском регионе.

До этого СМИ сообщали, что Швеция может подать заявку на вступление в НАТО в июне, а Финляндия определится с этим в ближайшие недели.