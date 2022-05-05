Пушилин: Кириенко и Турчак посетили освобожденные территории Донбасса

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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 4 мая.

— В Мариуполе — завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России», открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы, посещение ветеранов Великой Отечественной войны, — рассказал он.

По словам Пушилина, Кириенко с Турчаком также посетили химико-металлургический завод в поселке городского типа Донской. Этот завод запустился первым на освобожденной территории Донбасса.

Глава республики подчеркнул, что в каждом из посещенных мест проходило общение с жителями Донбасса. Все они, утверждает Пушилин, выразили надежду, что «Россия вернулась сюда навсегда».

До этого телеведущий Владимир Соловьев посетил Мариуполь вместе с Пушилиным. Сам телеведущий отметил, что все подробности о его посещении Мариуполя он расскажет в следующем эфире передачи.

Кроме того, Пушилин заявил, что ситуация в Приднестровье, а также обстановка в приграничных с Украиной регионах РФ требует продолжения спецоперации ВС РФ и после освобождения Донбасса.