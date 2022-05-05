Неустойчивую погоду без осадков пообещали москвичам в четверг

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В четверг, 5 мая, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Столичным жителям и гостям города синоптики пообещали неустойчивую погоду без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве и области не будет превышать плюс 10 градусов. Ветер будет дуть северо-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Ослабить влияние погодных капризов помогут общеукрепляющие методы, здоровый образ жизни, своевременное лечение имеющихся недугов, поддерживающая терапия, — порекомендовали синоптики.

До этого сообщалось, что 4–7 мая в столице ожидается прохладная погода с температурой около 9–12 градусов тепла. Затем Москва попадет в теплый сектор очередного атлантического циклона, температура пойдет «на поправку». Уже 8–9 мая с вероятностью в 90 процентов ожидается 15–18 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода вернется в столицу с пятницы.