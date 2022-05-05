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Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга РФ продлили до 13 мая

Полина Долганова
Общество
Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга РФ продлили до 13 мая
Фото: Unsplash

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга России продлили до 13 мая. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения распространяются на авиагавани в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде и других городах.

Недавно стало известно, что российские авиакомпании смогут полностью «пересесть» на отечественные самолеты к 2030 году, основными из них будут Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21.

Ограничения на полеты в некоторые российские города были введены в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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