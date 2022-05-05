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FT: Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО в ЕС расценивают как провокацию

Полина Долганова
В мире
FT: Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО в ЕС расценивают как провокацию
Фото: Depositphotos

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО может расцениваться в европейском сообществе как провокация. Об этом в четверг, 5 мая, написала британская газета Financial Times со ссылкой на источник в Европе.

— Присоединение к НАТО было бы огромной провокацией, — заявил один из представителей европейской дипломатии.

По данным издания, власти обеих стран обеспокоены вопросами своей безопасности в период с момента подачи заявки в альянс и принятием в состав НАТО. Уточняется, что в этот период на оба государства не будет распространяться пятая статья Вашингтонского договора о коллективной обороне альянса, передает ТАСС.

3 мая президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он подчеркнул, что присоединение Стокгольма и Хельсинки к альянсу — «опасное шарлатанство».

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что вступление страны в НАТО повлечет последствия в виде усиления границ России. Он добавил, что в таком случае Россия будет группировать или создавать новые базы. Помимо этого, как утверждает Ниинисте, Москва начнет наращивать военное присутствие в Балтийском регионе.

До этого СМИ сообщали, что Швеция может подать заявку на вступление в НАТО в июне, а Финляндия определится с этим в ближайшие недели.

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