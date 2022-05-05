Депутат Госдумы заявил, что в РФ нет оснований для введения военного положения

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Информация о том, что в России могут ввести военное положение, не соответствует действительности. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов.

По его словам, данные слухи появляются «за океаном», в то время как российская армия продолжает проводить спецоперацию на Украине в соответствии с планом.

— Мне кажется, это полнейшая чушь, какая-то провокация темных сил, которые используют любые возможности, чтобы очернить РФ, посеять рознь, — сказал парламентарий, чьи слова приводит РИА Новости.

4 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи об объявлении мобилизации в День Победы, 9 Мая, являются полной «чушью и неправдой». До этого в западных СМИ появилась информация, что российские власти планируют объявить мобилизацию в День Победы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.