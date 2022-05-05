Сергунина: На входной группе Московского зоопарка появился 3D-экран с роликами о редких животных

Фото: Московский зоопарк

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

На башне главного входа в Московский зоопарк появился новейший 3D-экран. На нем будут транслировать трехмерные ролики, посвященные амурскому тигру, белому медведю, манулу, большой панде и другим животным. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 5 мая.

— Над созданием 3D-роликов работал целый коллектив, в который вошли зоологи, аниматоры, программисты. Вместе они воплотили важный просветительский проект. Все сюжеты основаны на научных исследованиях и отражают особенности поведения животных, — рассказала она.

По словам Сергуниной, уже подготовлено шесть трехмерных видеозарисовок, для каждой из которых прописан свой уникальный сценарий. Экран работает на базе 3D-технологии naked eye. Она позволяет увидеть трехмерное изображение без специальных очков. Размер экрана — 14,4 на 4,8 метра. В вечернее время яркость будет убавляться, а видеоряд будет становиться более статичным.

Высокая частота обновления картинки, достигающая 3840 герц, обеспечивает абсолютную плавность и реалистичность изображения. Так, посетители зоопарка смогут понаблюдать за амурским тигром, выходящим из укрытия и играющим с бабочкой.

Фото: Московский зоопарк

— Одна из главных наших задач — просветительская — заключается в том, чтобы рассказывать, как хрупок мир природы и как важно делать все возможное для его сохранения, — добавила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

2 мая сообщалось, что фламинго из Московского зоопарка переселились на открытую воду. Всю зиму фламинго провели в закрытом помещении, где поддерживается оптимальная для них температура. С приходом весны их стали подготавливать к переходу в уличный вольер. Как только установилась стабильно теплая погода, птиц выпустили в пруд.