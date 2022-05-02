Фламинго в Московском зоопарке переехали в летний вольер

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

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Фламинго из Московского зоопарка переселились на открытую воду. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в понедельник, 2 мая.

— На улице потеплело — и наши розовые и красные фламинго переселились на открытую воду. Буквально через полчаса после выхода пары начали присматривать места для гнездования, притаптывать глину, — говорится в сообщении.

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Всю зиму фламинго провели в закрытом помещении, где поддерживается оптимальная для них температура. С приходом весны их стали подготавливать к переходу в уличный вольер, и, как только установилась стабильно теплая погода, птиц выпустили на пруд.

Отмечается, что розовые и красные фламинго ежегодно гнездятся в зоопарке. Появление первых птенцов ожидается к концу июня, передает Telegram-канал зоосада.

До этого стало известно, что в Московском зоопарке появились детеныши пингвина Гумбольдта. Имен у птенцов пока нет. Генеральный директор зоосада Светлана Акулова рассказала, что пол малышей будет определен к зиме.

Также сообщалось, что в Московском зоопарке появились детеныши больших бакланов, они занимают просторный вольер вместе с пеликанами. Уточняется, что птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми.