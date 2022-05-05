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Почти 500 граммов наркотика изъяли у пары наркоторговцев

Елена Самойлова
Происшествия
Почти 500 граммов наркотика изъяли у пары наркоторговцев
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Вучетича Карта всех событий

В полицейский участок поступила информация о том, что молодая пара может быть причастна к распространению наркотиков. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Сотрудники полиции организовали проверку. В результате 36-летний мужчина и 31-летняя женщина были задержаны около жилого дома на улице Вучетича. С собой у них был пакет с неизвестным веществом.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством N-метилэфедроном общей массой почти 500 граммов.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Мужчина заключен под стражу, женщина находится под домашним арестом.

Накануне, 4 мая, полицейские задержали наркоторговца, продававшего наркотики через интернет-магазин.

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