Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на опорный пункт ВСУ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ударные вертолеты Ка-52 из состава сил российской авиации ликвидировали пункт управления и бронетехнику ВСУ в ходе ночного налета на опорный пункт врага. Соответствующее видео в четверг, 5 мая, опубликовало Министерство обороны РФ.

На кадрах показан ночной вылет вертолетов на боевое задание, а также пуски ракет, поражение техники ВСУ и применение приборов ночного видения.

— В результате боевого применения был уничтожен пункт управления подразделения украинских националистов и несколько единиц бронетехники на опорном пункте ВСУ, — цитирует заявление оборонного ведомства ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.