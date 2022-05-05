Столичные врачи за сутки вылечили 622 пациента от коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за последние 24 часа вылечили 622 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие сутки в городе выявлено 393 новых случая заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 164 пациента.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 84 человека, скончались от ковида 16 инфицированных, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Накануне главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов оценил риск заражения коронавирусом на майских праздниках. По его словам, в настоящее время существенно снизился уровень госпитализаций, а запланированные ко Дню Победы мероприятия на открытом воздухе не несут риска заражения.

До этого заведующая отделением детской поликлиники Видновской районной клинической больницы Светлана Глоба рассказала, к каким последствиям у детей может привести коронавирус. По ее словам, под угрозой находятся в большой степени дети в возрасте от двенадцати лет.