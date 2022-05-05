Эксперт по туризму назвала самые дешевые направления отдыха для петербуржцев

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Эксперт по туризму Марина Морозова рассказала о самых недорогих направлениях для петербуржцев.

Самый бюджетный вид отдыха едва превышает затраты в 10 тысяч рублей. Однако таких предложений, по словам эксперта, не так много. Это могут быть краткосрочные экскурсионные поездки в Ленобласть, Карелию.

— Это может быть один или два дня. Какое-нибудь низкокатегорийное средство размещения. В принципе, такие предложения можно найти даже по Золотому кольцу, — отметила Морозова в комментарии «Невским новостям».

Более разнообразные туристические предложения начинаются со стоимости примерно в 25 тысяч рублей. Это может быть Калининград, Кавказские Минеральные воды, Приэльбрусье, Краснодарский край.

Морозова также посоветовала обратить внимание на многочисленные санатории. В настоящее время они хорошо заполняются, можно найти опции с достаточно доступным лечением.

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