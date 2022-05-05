СМИ Приднестровья сообщили о стрельбе на границе непризнанной республики

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В районе КПП «Кучугур» на границе Приднестровья произошла стрельба. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил местный телеканал ТСВ.

— Беспорядочная стрельба происходила на территории Украины в районе села Павловка. Оно рядом с селом Кучурган, в районе железнодорожного моста, который взорвали 4 марта, — передает сообщение СМИ РИА Новости.

26 апреля две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. На место инцидента прибыли саперы и полицейские. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио.

В этот же день президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности страны из-за взрывов на территории непризнанной республики.

До этого, 25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.