Президент Молдавии созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье

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Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Совета безопасности страны из-за взрывов, которые прогремели в Приднестровье. Об этом стало известно во вторник, 26 апреля.

— Президент Молдавии Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности из-за инцидентов в приднестровском регионе. Заседание начнется в 13:00, — говорится в заявлении администрации Санду, которое приводит РИА Новости.

26 апреля две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. На место инцидента прибыли саперы и полицейские. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны. Обе вышки ретранслировали российское радио.

До этого, 25 апреля, серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки. В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.