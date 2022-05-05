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Памятник четырем дивизиям московского народного ополчения открыли в Теплом Стане

Полина Долганова
Город
Памятник четырем дивизиям московского народного ополчения открыли в Теплом Стане
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Россия, Москва, улица Тёплый Стан Карта всех событий

Памятный знак в честь четырех дивизий московского народного ополчения открыли в Москве 5 мая.

Так, на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова теперь хранится память о 2-й стрелковой дивизии, 3-й коммунистической стрелковой дивизии, 4-й дивизии городских рабочих и 5-й стрелковой дивизии рабочих.

Все они принимали участие во второй волне формирования ополчения во время войны.

— Подвиг героев московского народного ополчения — особая страница истории Великой Победы, наше нематериальное наследие, — отметил глава московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов, чьи слова приводят на официальном сайте мэра Москвы.

До этого в московском районе Хамовники открыли мемориальную доску герою Советского Союза адмиралу флота Владимиру Касатонову. Памятный знак был установлен на доме, в котором Касатонов прожил с 1966 по 1989 год. Скульптор Игорь Бурганов руководил группой, которая изготовила гранитную мемориальную доску с позолоченной надписью и бронзовым барельефом — портретом адмирала.

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