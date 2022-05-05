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Мужчина с килограммом наркотика задержан в Домодедове

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина с килограммом наркотика задержан в Домодедове
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Подмосковье сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с тремя жителями Орловской области. При этом один из пассажиров сильно нервничал. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в результате осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили под передним сиденьем обнаружили два свертка. Результаты проведенного позже исследования показали, что внутри находился мефедрон, общей массой один килограмм.

— Подозреваемый признался, что наркотик он получил через тайник недалеко от Тулы и должен был перевезти его в указанное место в Домодедове, — отметила Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Домодедовский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого сообщалось о том, что почти 500 граммов N-метилэфедрона изъяли у пары наркоторговцев в столице.

Подмосковье ГИБДД Домодедово
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