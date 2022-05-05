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Врач назвала причины появления неприятного запаха изо рта

Ирина Игнатенко
Общество
Врач назвала причины появления неприятного запаха изо рта
Фото: Pexels

Появление неприятного запаха изо рта может указывать на наличие заболеваний печени, а также на абсцесс миндалины. Об этом сообщила врач-терапевт Томи Митчелл.

Эксперт пояснила, что печень отвечает за фильтрацию токсинов из крови и выработку желчи, помогающей пищеварению. Если имеются проблемы в функционировании этого органа, то в крови копятся токсины, в результате чего появится неприятный запах изо рта, передает ФАН.

Также печень может не справляться с выработкой достаточного количества желчи. Это приводит к расстройству желудка и в конце концов к неприятному запаху изо рта.

Кроме того, неприятный запах изо рта может возникнуть из-за неправильной гигиены ротовой полости. По словам эксперта, для полости рта будет полезна ежедневная гигиена, включающая чистку не только зубов, но и языка, а также употребление достаточного количества воды. Последнее поможет смыть из ротовой полости частицы пищи и бактерии, которые также могут поспособствовать появлению плохого запаха, передает Nation News.

Врачи Британского фонда печени рассказали, о чем может говорить неприятный запах изо рта. По их словам, он может свидетельствовать об опасном заболевании.

Здоровье гигиена печень
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