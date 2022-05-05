Экономист Юденков исключил вероятность дефолта в России в конце мая

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У России достаточно финансов, чтобы вовремя рассчитываться по всем внешним платежам: в частности, ближайший платеж нужно провести 27 мая. Проблемы могут быть только с доставкой этих средств, однако все прошлые разы их удавалось избегать. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

По словам специалиста, технический дефолт России не грозит.

— Технический дефолт объявляется, когда страна не может платить, у нее нет средств. Или краткосрочно нет: завтра будут, но сейчас нет. У нас не такая ситуация, — отметил эксперт.

Вопрос только в том, получится ли доставить деньги до адресатов, подчеркнул собеседник «ВМ»: возможны проблемы с прохождением средств по счетам зарубежных банков. В частности, Штаты не хотят признавать эти платежи, даже если Россия заплатит в долларах и евро. До мая удавалось договориться с Америкой, но сейчас возникли проблемы, отметил специалист.

Эксперт отметил, что все предыдущие платежи проходили нормально. Россия за последнее время уже несколько раз успешно расплачивалась по всем обязательствам, уточнил Юденков.

Если другие страны откажутся принимать платежи, это не повлечет за собой серьезных последствий, уверен экономист.

— Предположим, деньги отправляются, но не доходят до адресатов. Давайте посмотрим на ситуацию с нашими счетами: по рейтингам мы уже чуть ли не банкроты. Сегодняшняя выходка налоговой службы Англии, которая лишила Мосбиржу статуса официальной биржи, вообще просто бандитизм какой-то. Уже ничем нам это не грозит. Мы хотели сохранить лицо и заплатить по своим обязательствам. Не готовы принимать наши средства — ну извините, — заключил Юденков.

27 мая России предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». Необходимые суммы составят 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро.