Вице-президент АО «Русстройбанк» осужден за растрату более 170 миллионов рублей

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Мещанский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего вице-президента акционерного общества (АО) «Русстройбанк», 41-летнего Максима Белякова, а также 43-летнего Захара Котова. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она уточнила, что мужчины признаны виновными по уголовной статье «Растрата».

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова пояснила, что вице-президент АО «Русстройбанк» Беляков вместе с бывшим председателем правления кредитного учреждения, который на данный момент находится в розыске, с 2015 года выдавал невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам.

При этом Захар Котов занимался подписанием фиктивных документов от лица организации и контролировал получение денежных средств. Причиненный ущерб составляет 175 миллионов рублей.

Мещанский районный суд Москвы признал Белякова и Котова виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

До этого экс-замглавы администрации подмосковного Чехова был осужден за взятки и превышение должностных полномочий.