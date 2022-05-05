Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вице-президент АО «Русстройбанк» осужден за растрату более 170 миллионов рублей

Лейла Алиева
Происшествия
Вице-президент АО «Русстройбанк» осужден за растрату более 170 миллионов рублей
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova
Каланчевская ул., 43 Карта всех событий

Мещанский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего вице-президента акционерного общества (АО) «Русстройбанк», 41-летнего Максима Белякова, а также 43-летнего Захара Котова. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она уточнила, что мужчины признаны виновными по уголовной статье «Растрата».

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова пояснила, что вице-президент АО «Русстройбанк» Беляков вместе с бывшим председателем правления кредитного учреждения, который на данный момент находится в розыске, с 2015 года выдавал невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам.

При этом Захар Котов занимался подписанием фиктивных документов от лица организации и контролировал получение денежных средств. Причиненный ущерб составляет 175 миллионов рублей.

Мещанский районный суд Москвы признал Белякова и Котова виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

До этого экс-замглавы администрации подмосковного Чехова был осужден за взятки и превышение должностных полномочий.

Аресты обвинение в растрате Центральный административный округ (ЦАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте