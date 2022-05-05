Облицовка фасада жилого дома частично обрушилась в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Бахрушина Карта всех событий

Частичное обрушение облицовки фасада жилого дома произошло в центре Москвы. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, инцидент произошел в доме на улице Бахрушина. По предварительной информации, пострадавших нет.

По факту происшествия Замоскворецкая межрайонная прокуратура организовала проверку.

— Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, — отметила Нефедова.

До этого стало известно, что три человека погибли при крупном пожаре в жилом доме в Мытищах. По информации областного правительства, еще 15 человек отравились угарным газом, а у одного пострадавшего имеются тяжелые травмы.