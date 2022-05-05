Облицовка фасада жилого дома частично обрушилась в центре Москвы
Частичное обрушение облицовки фасада жилого дома произошло в центре Москвы. Об этом в четверг, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По данным ведомства, инцидент произошел в доме на улице Бахрушина. По предварительной информации, пострадавших нет.
По факту происшествия Замоскворецкая межрайонная прокуратура организовала проверку.
— Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, — отметила Нефедова.
До этого стало известно, что три человека погибли при крупном пожаре в жилом доме в Мытищах. По информации областного правительства, еще 15 человек отравились угарным газом, а у одного пострадавшего имеются тяжелые травмы.