Венгрия отказалась принять антироссийские санкции «в нынешней форме»

Фото: Pixabay

Венгрия и другие страны Евросоюза не готовы принять предложенные Еврокомиссией ограничения на импорт российской нефти. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.

Он направил главе ЕК письмо, в котором отметил, что Будапешт не может принять антироссийские санкции в их «нынешней форме».

— Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах, — отмечается в документе.

Орбан также добавил, что в случае принятия рестрикций на нефть из России Венгрии придется реорганизовать нефтеперерабатывающую инфраструктуру и модернизировать альтернативную промышленность, на что у Будапешта нет ресурсов из-за предыдущих пакетов антироссийских санкций. Брюссель же, по словам премьера, оказывает финансовую помощь только на бумаге.

Глава венгерского правительства резюмировал, что Еврокомиссия не должна настаивать на сиюминутном введении санкций против РФ, так как это приведет к росту цен на топливо и провалу в процессе евроинтеграции, передает РИА Новости.

Очередное заявление об эмбарго на российскую нефть 4 мая сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, положение об отказе от импорта этого энергоносителя из России в страны ЕС включат в шестой пакет санкций.

Отказ Европы от российской нефти будет иметь эволюционный характер и потребует переориентации каналов поставки. При этом черное золото из России будет поставляться в регионы, откуда уйдет нефть, предназначенная для стран Евросоюза (ЕС). Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.