Глава МИД Австрии: Вена не будет платить за российский газ в рублях

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В планы Австрии не входит оплата в рублях за поставляемый Россией природный газ. Об этом в четверг. 5 мая, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в комментарии телеканалу Al Jazeera.

— Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям (с российской стороной — прим. ВМ) и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения, — подчеркнул он.

По его словам, президент России Владимир Путин своими решениями добился «противоположных результатов», сделав страны НАТО «более сплоченными», сообщает ТАСС.

Напомним, что 31 марта российский лидер подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Уточняется, что теперь такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

Также стало известно, что правительство Венгрии будет использовать российскую схему платежей за нефть и газ.

Министр иностранных дел республики Петер Сийярто добавил, что у Будапешта нет альтернативных источников энергоресурсов. В связи с этим в ближайшие несколько лет страна не сможет остановить импорт сырья из России.