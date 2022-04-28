МИД Венгрии подтвердил принятие введенной Россией схемы оплаты газа в рублях

Фото: Pixabay

Правительство Венгрии будет использовать российскую схему платежей за нефть и газ. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

— Из России поступает 85 процентов нашего газа, 65 процентов нашей нефти. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию, — сказал он.

Сийярто добавил, что у Венгрии нет альтернативных источников энергоресурсов. В связи с этим в ближайшие несколько лет страна не сможет остановить импорт сырья из России, передают «Известия».

Накануне стало известно, что Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях. По словам канцлера республики, президент России Владимир Путин удостоверил Австрию в безопасности газовых поставок.

Однако Польша отказалась платить за российский газ в рублях. 26 апреля уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти страны готовы к рискам, которые могут возникнуть после такого решения.