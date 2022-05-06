Посол Антонов назвал обвинения США в «агрессивной ядерной риторике» безосновательными

Фото: Пресс-служба Совфеда

Москва считает безосновательными обвинения США в «агрессивной ядерной риторике», поскольку не угрожает американскому государству и их союзникам из числа европейских стран в применении ядерного оружия. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Обвинения нашей страны в «агрессивной ядерной риторике» безосновательны. Подобные спекуляции — часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории, — отметил он.

При этом дипломат напомнил, что условия применения ядерного оружия прописаны в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», сообщает РИА Новости.

Помимо этого, российский посол заявил, что американская сторона поставила на паузу диалог о стратегической стабильности, однако при этом Россия готова возобновить консультации по этому вопросу. Он считает, что такими действиями Вашингтон поставил под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями.

Также официальный представитель Белого дома Джен Псаки считает, что для всех стран крайне важно повторить тезис о том, что в ядерной войне не будет победителей.