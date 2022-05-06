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Посол Антонов: США заморозили диалог с Россией по стратегической стабильности

Араз Салехов
Политика
Посол Антонов: США заморозили диалог с Россией по стратегической стабильности
Фото: vk/rusembusa

Американская сторона поставила на паузу диалог о стратегической стабильности, Россия при этом готова возобновить консультации по этому вопросу. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— К сожалению, Вашингтон в одностороннем порядке заморозил запущенный на женевском саммите двусторонний диалог по стратегической проблематике. Тем самым поставил под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями. Россия будет готова возобновить консультации, когда США будут готовы, — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом посол отметил, что американская сторона стремится любыми методами затянуть российскую специальную операцию на Украине. По его словам, тем самым, они пытаются нанести максимальный урон России.

Помимо этого, первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Вашингтон сорвал участие российских делегатов в заседании комитета Организации объединенных наций (ООН) по информации. По его словам, запросы на визы были поданы заблаговременно.

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