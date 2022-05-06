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Москвичам рассказали об ответственности за готовку шашлыка в неположенном месте

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали об ответственности за готовку шашлыка в неположенном месте
Фото: Unsplash

Приготовление шашлыков и разведение открытого огня на территории природных зон Москвы законом не запрещены, однако горожанину необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в столичном главке МЧС.

— На территории Москвы приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах <...> штраф для граждан за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня составляет до пяти тысяч рублей, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, к патрулированию лесопарковых зон привлечены порядка 600 сотрудников МЧС и добровольцев. Данное решение было принято также из-за увеличения числа отдыхающих в лесопарковых зонах, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, стало известно, что свыше 250 специально оборудованных зон для пикника подготовили для жителей Москвы.

Уточняется, что этой услугой можно воспользоваться в парке «Кузьминки-Люблино». Пожарить мясо москвичи могут также в лесопарке «Покровское-Стрешнево», парках «Серебряный бор» и «Москворецкий», в Битцевском лесу и других городских зеленых зонах.

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