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Сводные отряды ФМБА помогли более 8,5 тысячам пациентов из ЛНР, ДНР и Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сводные отряды ФМБА помогли более 8,5 тысячам пациентов из ЛНР, ДНР и Украины
Фото: ФМБА России/http://fmbaros.ru/

Сводные отряды Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) смогли оказать помощь свыше 8,5 тысячам пациентов из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила руководитель ведомства Вероника Скворцова.

— Всего сводными отрядами ФМБА России, работающими с гражданами ДНР, ЛНР и Украины, как на территории РФ, так и на освобожденных территориях ДНР по состоянию на 29 апреля 2022 года оказана помощь более 8 500 человек, в том числе 670 детям, — заявила она.

При этом сводный мобильный медицинский отряд ФМБА России начал свою работу на освобожденной территории ДНР с 21 марта, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса беженцев превысило 1 миллиона человек.

Помимо этого, фермеры и предприниматели Московского региона привезли на двух машинах продукты питания, лекарства и вещи для детей Донецка.

Жителям ДНР раздадут крупы, консервы, каши быстрого приготовления, детские раскраски, канцелярские товары. Лекарственные препараты, инвалидные коляски, костыли будут переданы в госпиталь.

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