Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса превысило 1 миллион человек

Руководитель молодежного отдела Московской городской епархии протоиерей Кирилл Сладков вручает подарок двухлетнему беженцу Богдану Липовко. Сейчас маленький Богдан живет в Подмосковье вместе с мамой — Натальей Магаляс / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса беженцев превысило 1 миллиона человек. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил источник в силовых структурах.

23 апреля в Подмосковье прибыл поезд с первыми детьми-сиротами из Донбасса. Ребят встречал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дети, которые остались без родителей, будут воспитываться в приемных подмосковных семьях. Он отметил, что в настоящее время в область приехали 27 детей.

До этого корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась в подмосковный Подольск, в лагерь «Мечта», где живут прибывшие дончане, и в подольскую школу № 34, где обучаются их дети, и выяснила, как беженцы обустроились и адаптировались к новым условиям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.