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Энергетик заявил о взрывных темпах импорта российского газа в Европе в мае

Полина Долганова
В мире
Энергетик заявил о взрывных темпах импорта российского газа в Европе в мае
Фото: shutterstock

Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что европейские страны взрывными темпами увеличили импорт газа из РФ в мае по сравнению с апрелем.

По словам специалиста, с 1 мая можно было наблюдать колоссальный рост поставок топлива из России в страны Европейского союза по сравнению с показателями за апрель.

Так, например, поставки российского газа в Финляндию, по данным ENTSO-G, в период с 30 апреля по 4 мая увеличились почти в пять раз.

При этом экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья в апреле 2022 года сократился на 24 процента по сравнению с предыдущим месяцем и составил 11,6 миллиарда кубов, передает РИА Новости.

26 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть.

На следующий день российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе европейские государства не смогут. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.

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