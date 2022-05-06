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Прокуратура ЦАО взяла на контроль установление обстоятельств аварии на Тверской

Полина Долганова
Происшествия
Прокуратура ЦАО взяла на контроль установление обстоятельств аварии на Тверской
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Лесная улица, 4с1 Карта всех событий

Прокуратура ЦАО взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в центре столицы. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в Telegram-канале московской прокуратуры.

По данным ведомства, 6 мая в 01:30 на пересечении улиц 1-я Тверская-Ямская и Лесная столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации, 31-летний водитель машины каршеринга марки Kia проехал перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилями Porsche и Газель.

В результате ДТП три пассажира машины Kia и водитель Porsche были госпитализированы в больницы. При этом водитель Kia скончался на месте.

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