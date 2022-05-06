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Володин: У стран ЕС есть только один путь сохранить свой суверенитет — выйти из Евросоюза

Полина Долганова
В мире
Володин: У стран ЕС есть только один путь сохранить свой суверенитет — выйти из Евросоюза
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что у стран — членов ЕС есть только один путь сохранить свой суверенитет — выйти из Евросоюза. Такое мнение он выразил в пятницу, 6 мая.

По его словам, Европарламент одобрил отмену принципа солидарного принятия решений, когда выступил за глубокое реформирование ЕС.

Володин добавил, что это решение означает отказ от права вето членов Евросоюза.

— Как показала ситуация с введением антироссийских санкций, у стран Евросоюза нет единства в этом вопросе. Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет, — написал спикер Думы.

Он также задался вопросом, кто будет нести ответственность перед европейцами в случае кризиса.

Недавно немецкий портал Compact написал, что нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточное количество сельхозпродукции. В связи с этим в мире в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис. По словам бывшего статс-секретаря Федерального министерства сельского хозяйства ФРГ Матиаса Бернингера, в следующем году в мире наступит величайший голод в истории человечества.

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