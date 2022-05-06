ЦБ РФ предупредил о возможных задержках при проведении операций

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Обработка операций в сервисах платежной системы Центробанка России и системе передачи финансовых сообщений может быть замедлена из-за технических работ. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Уточняется, что из-за техработ некоторые операции могут проходить медленно, либо отменяться. В последнем случае операции рекомендуется повторить позднее.

При этом в регуляторе отметили, что все средства клиентов были сохранены.

О начале работы сервисов в штатном режиме в ЦБ обещали сообщить дополнительно.

12 апреля стало известно, что приложение «Сбербанк Онлайн» убрали из App Store, а позже из Google Play из-за антироссийских санкций. Теперь россияне не смогут скачать мобильное приложение банка. Аналогичным образом из зарубежных магазинов убрали приложение «Альфа-Банка».

После начала специальной операции России на Украине Сбербанк сумел остановить масштабную атаку на банковские карты граждан страны со стороны украинского разработчика приложений, который за одни сутки попытался списать денежные средства всех россиян из накопленной мошенниками базы клиентов, заявил заместитель председателя правления финансовой организации Станислав Кузнецов.