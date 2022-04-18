В Сбербанке рассказали об украинской атаке на личные данные россиян

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После начала специальной операции России на Украине Сбербанк сумел остановить масштабную атаку на банковские карты граждан страны со стороны украинского разработчика приложений, который за одни сутки попытался списать денежные средства со всех россиян из накопленной мошенниками базы клиентов, заявил заместитель председателя правления финансовой организации Станислав Кузнецов.

— Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту, — заметил функционер.

По словам представителя Сбербанка, внутреннее расследование компании показало, что инициатором мошеннических действий стала компания-разработчик мобильных приложений, офис которой находится на территории Украины.

Имея около 50 различных официальных приложений, злоумышленники собирали и хранили данные банковских карт своих клиентов в нарушение всех требований международных платежных систем, подчеркнул Кузнецов.

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что эта компания продавала в своих приложениях подписку на планы питания, а также фитнес-программы.

В субботу, 16 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новой целью экономических санкций Евросоюза в адрес России станет банковский сектор и, в частности, Сбербанк.