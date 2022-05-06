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«Россия не простит покаяния»: блогер Соболев высказался о покинувших страну артистах

Полина Долганова
Общество
«Россия не простит покаяния»: блогер Соболев высказался о покинувших страну артистах
Фото: YouTube / SOBOLEV

Артистов, которые уезжают из России и стыдятся быть русскими, не будут рады видеть на родине. Такое мнение выразил блогер Николай Соболев.

— Наша родина не простит покаяния. Это всем было сказано! Чего Россия не простит, так это покаяния. Вот этого: «Стыдно быть русским», — заявил он.

Соболев добавил, что сам не планировал покидать страну. При этом, отметил блогер, сделать это было бы достаточно легко, учитывая, что у него есть друзья по всему миру.

Накануне режиссер Карен Шахназаров заявил, что те артисты, которые покинули Россию с начала спецоперации, никому не нужны. По его словам, никто из покинувших страну деятелей культуры не пользуется большой популярностью у публики.

В конце марта актриса Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.

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