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Российская армия уничтожила склад боеприпасов в Краматорске

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия уничтожила склад боеприпасов в Краматорске
Фото: Минобороны РФ

Российская армия ликвидировала склад боеприпасов ВСУ на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске с помощью высокоточных ракет. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, рядом с селом Новотаврическое под Запорожьем ВС РФ также уничтожили украинский тактический ракетный комплекс «Точка-У».

Кроме того, армия России поразила 10 опорных пунктов врага, передает ТАСС.

До этого Конашенков рассказал, что российская армия с помощью применения высокоточных ракет ликвидировала авиационную технику ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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