Армия РФ уничтожила авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом

Фото: Минобороны РФ

Российская армия с помощью применения высокоточных ракет ликвидировала авиационную технику ВСУ на аэродроме «Канатово» в Кировоградской области. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что ВС РФ также уничтожили крупный склад боеприпасов в городе Николаеве и хранилище топлива для украинской армии в Николаевской области, передает RT.

До этого ударные вертолеты Ка-52 из состава сил российской авиации ликвидировали пункт управления и бронетехнику ВСУ в ходе ночного налета на опорный пункт врага. Соответствующее видео в четверг, 5 мая, опубликовало Министерство обороны РФ. На кадрах показан ночной вылет вертолетов на боевое задание, а также пуски ракет, поражение техники ВСУ и применение приборов ночного видения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.