В Москве создали сервис по сбору данных о продукции столичных предприятий

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Департамент инвестиционной и промышленной политики столицы создал сервис по сбору данных о современной продукции московских предприятий. Об этом рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

По его словам, сервис поможет промышленникам наладить цепочки кооперации и искать аналоги импортной продукции на российском рынке.

К настоящему моменту сервисом воспользовались более 130 компаний.

— В ходе хакатона мы предлагаем создать инструмент, который будет оперативно собирать информацию о новых разработках промпредприятий города, — подытожил Овчинский, передает ТАСС.

Накануне заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в Москве стартовал набор участников на городской конкурс Moscow City Hack, который пройдет с 10 по 13 июня в онлайн-формате. Участникам предстоит создать новые цифровые продукты и сервисы под запросы столичных структур и крупных компаний. Сильнейшие команды разделят призовой фонд в размере 3,4 миллиона рублей, а их лучшие технологичные решения протестируют в условиях городской инфраструктуры и на предприятиях партнеров соревнования.