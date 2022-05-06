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Академик РАН оценил проблемы с урожаем в Европе из-за нехватки удобрений

Ирина Игнатенко
Общество
Академик РАН оценил проблемы с урожаем в Европе из-за нехватки удобрений
Фото: msh.mosreg.ru

В Европе уже стартовала посевная кампания, а минеральных удобрений не хватает. Об этом сообщил ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев.

Он напомнил, что запрет на импорт удобрений из России прописан в пятом пакете санкций ЕС, вступившем в силу 8 апреля. В настоящее время Европа уже опаздывает по закупкам минеральных удобрений, так как посевная кампания уже идет. Все это скажется на урожайности.

— Совсем без продовольствия европейцы не останутся: есть естественное плодородие почвы, есть остатки минеральных удобрений в ней с прошлых лет. Урожай они получат, хотя и значительно меньше. Будет просто не хватать ряда продуктов, например, кукурузы, — пояснил Чекмарев в комментарии НСН.

По его словам, произойдет снижение производства зерновых культур и овощей, сои, масличных культур. Их нужно будет завозить из других стран.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что продовольственные товары и удобрения из России, Белоруссии и Украины нужно вернуть на рынки разных стран, несмотря на сложную геополитическую и экономическую обстановку, передает «360».

До этого эксперты сообщили, что в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис, поскольку в мире нарушены цепочки поставок из-за ситуации на Украине.

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