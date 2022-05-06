Бюджет России недополучил 133 миллиарда рублей нефтегазовых доходов

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Бюджет России недополучил 133 миллиарда рублей доходов от нефтегазового сектора. Об этом свидетельствуют данные анализа Министерства финансов РФ.

При этом общий объем дополнительных нефтегазовых доходов все равно превысил базовый объем на 181 миллиард рублей.

— Покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет, — цитирует сообщение ведомства Интерфакс.

Бюджет России сможет выдержать снижение потребления Европой российского газа. Такое мнение выразил глава Минфина страны Антон Силуанов. Он отметил, что страны Европы не смогут быстро отказаться от газа из РФ. Кроме того, поставки по другим направлениям только возрастут.

При этом замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что европейские страны взрывными темпами увеличили импорт газа из РФ в мае по сравнению с апрелем.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.