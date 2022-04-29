Силуанов: Бюджет РФ выдержит снижение потребления Европой российского газа

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Бюджет России сможет выдержать снижение потребления Европой российского газа. Такое мнение выразил глава Минфина страны Антон Силуанов.

Он отметил, что страны Европы не смогут быстро отказаться от газа из РФ. Кроме того, поставки по другим направлениям только возрастут.

— В первую очередь мы наши поставки сейчас стараемся диверсифицировать и на восточное направление, — цитирует главу финансового ведомства РИА Новости.

26 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть.

27 апреля российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.