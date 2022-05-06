«Тинькофф» временно приостановил SWIFT-переводы в евро

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«Тинькофф банк» временно приостановил SWIFT-переводы в евро в связи с увеличением сроков их прохождения. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации в пятницу, 6 мая.

— Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты «Тинькофф» могут проводить SWIFT-переводы в других валютах, — передает сообщение ТАСС.

3 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС расширит список российских банков, которые будут отключены от международной банковской системы SWIFT. Дипломат не стал уточнять, какие финансовые организации попадут под ограничения.

Вскоре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в ближайшее время представит шестой пакет санкций в отношении России. По ее словам, в рамках санкций Брюссель запретит трансляцию трех крупных вещателей на европейской территории и отключит Сбербанк от системы SWIFT. Она подытожила, что Европа также планирует отказаться от российской нефти.

Некоторые страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.