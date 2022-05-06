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Четыре человека погибли в результате взрыва в центре Гаваны

Георгий Соланович
В мире
Четыре человека погибли в результате взрыва в центре Гаваны
Фото: Telegram / Москва 24

Четыре человека погибли в результате взрыва в гостинице Saratoga в центре Гаваны. Об этом сообщили местные власти в пятницу, 6 мая.

Здание гостиницы было частично разрушено в результате инцидента. Взрыв затронул как минимум два этажа, передает ТАСС.

Мощный взрыв в отеле Saratoga в Гаване прогремел ранним утром. Причины инцидента выясняются. По одной из версий, взрыв произошел во время перекачки сжиженного газа. На месте работают спасатели, также идет эвакуация местных жителей и постояльцев отеля.

До этого СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в здании фармацевтического предприятия «Синтез» в Кургане, в результате которого произошло обрушение верхнего этажа и пострадал один из сотрудников. По данным ведомства, на ПАО «Синтез» произошел хлопок, который повлек разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий завода.

В результате инцидента пострадал один человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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