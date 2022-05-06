Число жертв в результате взрыва в центре Гаваны выросло до восьми

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При взрыве в гостинице Saratoga в центре Гаваны погибли 8 человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщила администрация президента Кубы в пятницу, 6 мая.

— На данный момент погибло 8 человек, 30 госпитализированы, — передает сообщение РИА Новости.

Мощный взрыв в отеле Saratoga в Гаване прогремел ранним утром. Здание гостиницы было частично разрушено в результате инцидента. Взрыв затронул как минимум два этажа.

Причины инцидента выясняются. По одной из версий, взрыв произошел во время перекачки сжиженного газа. На месте работают спасатели, также идет эвакуация местных жителей и постояльцев отеля.

До этого СК России возбудил уголовное дело по факту взрыва в здании фармацевтического предприятия «Синтез» в Кургане, в результате которого произошло обрушение верхнего этажа и пострадал один из сотрудников. По данным ведомства, на ПАО «Синтез» произошел хлопок, который повлек разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий завода.

В результате инцидента пострадал один человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».