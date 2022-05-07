В Бабушкинском районе Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Печорская улица, 7 Карта всех событий

В Бабушкинском районе Москвы введен в эксплуатацию жилой дом, предназначенный для переселения по программе реновации. Новостройка расположена на Печерской улице, сообщил в пятницу, 6 мая, глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание было возведено по индивидуальному проекту. Актуальный современный облик новостройки подчеркивают значительная площадь остекления и светлая керамогранитная облицовка. Под домом обустроен подземный паркинг.

В многоэтажке 172 квартиры: 21 трехкомнатная, 108 двухкомнатных и 43 однокомнатные. Шесть из них обустроены для удобства маломобильных горожан, в них увеличенная ширина коридоров, они оборудованы специальной сантехникой.

Первый этаж дома отдан под коммерческую деятельность, здесь в скором времени откроются магазины, спортклубы, салоны красоты, кафе, а также кружки и секции для юных москвичей, пишет официальный портал мэра Москвы.

Накануне Рафик Загрутдинов рассказал о начале строительства дома по программе реновации в Кузьминках. Новое многоквартирное здание будет размещено на Волгоградском проспекте.