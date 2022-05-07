Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Бабушкинском районе Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации

Егор Провоторов
Город
В Бабушкинском районе Москвы ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Печорская улица, 7 Карта всех событий

В Бабушкинском районе Москвы введен в эксплуатацию жилой дом, предназначенный для переселения по программе реновации. Новостройка расположена на Печерской улице, сообщил в пятницу, 6 мая, глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание было возведено по индивидуальному проекту. Актуальный современный облик новостройки подчеркивают значительная площадь остекления и светлая керамогранитная облицовка. Под домом обустроен подземный паркинг.

В многоэтажке 172 квартиры: 21 трехкомнатная, 108 двухкомнатных и 43 однокомнатные. Шесть из них обустроены для удобства маломобильных горожан, в них увеличенная ширина коридоров, они оборудованы специальной сантехникой.

Первый этаж дома отдан под коммерческую деятельность, здесь в скором времени откроются магазины, спортклубы, салоны красоты, кафе, а также кружки и секции для юных москвичей, пишет официальный портал мэра Москвы.

Накануне Рафик Загрутдинов рассказал о начале строительства дома по программе реновации в Кузьминках. Новое многоквартирное здание будет размещено на Волгоградском проспекте.

Москва Рафик Загрутдинов Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте