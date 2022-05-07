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Москвичам и гостям столицы пообещали облачную погоду 7 мая

Егор Провоторов
Город
Москвичам и гостям столицы пообещали облачную погоду 7 мая
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В субботу, 7 мая, в столичном регионе и Подмосковье будет заметно влияние антициклона, сообщают синоптики. При переменной облачности осадков в Москве и области не ожидается.

Температура воздуха в регионах прогреется до 17 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление к середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 25 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Содержание кислорода в воздухе будет существенно меняться: от повышенного — в утренние часы до пониженного — днем. Для большинства метеочувствительных людей такая погода комфортная и не предъявляет повышенных требований к компенсаторным механизмам организма, — заметили метеорологи.

Магнитный фон будет спокойным, с отдельными периодами неустойчивости. При этом людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы порекомендовали больше времени проводить на улице, поскольку при таких погодных условиях повышается вероятность развития недомоганий, связанных с метеозависимостью.

Накануне на сайте мэра Москвы рассказали, что в ближайшие несколько дней в столице станет теплее, а в субботу температура поднимется до 15–17 градусов выше нуля.

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