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Постпред США при ООН бездоказательно обвинила Россию в применении химоружия в Сирии

Егор Провоторов
В мире
Постпред США при ООН бездоказательно обвинила Россию в применении химоружия в Сирии
Фото: CSIS / CC BY-NC-SA 2.0

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу PBS в пятницу, 6 мая, обвинила Россию в якобы имевшем место применении химического оружия в Сирии.

Свое заявление американский дипломат не подкрепила никакими доказательствами или подтверждениями, даже не упомянув место и время нарушения международного права. Постпред США при ООН заявила, что Россия «способна применять химическое оружие», пишет РИА Новости.

— Поэтому мы должны серьезно отнестись к угрозе. И это серьезная угроза, особенно для постоянного члена Совета Безопасности… И мы ответим и привлечем их к ответственности, — добавила Томас-Гринфилд.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов ранее заявлял, что Вашингтон неоднократно реализовывал провокации о применении другими государствами химоружия. Ярким примером, по его словам, является выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН с пробиркой «со стиральным порошком», что способствовало вторжению Штатов в Ирак.

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