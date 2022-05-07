Более тысячи студентов и волонтеров примут участие в акции «Цветы Победы»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице 8 мая состоится акция «Цветы Победы», которая приурочена к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Студенты, волонтеры и представители молодежных организаций возложат цветы к монументам и воинским захоронениям, почтут память советских солдат и тружеников тыла.

— Акция проходит третий год: молодежь Москвы в этот день возлагает цветы по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые не могут сделать это лично. В преддверии Дня Победы мы с особой благодарностью чтим память героев и вместе с молодежью возлагаем цветы к памятникам и монументам, которые предложили наши уважаемые ветераны, — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

В первую очередь участники акции возложат цветы к обелиску «Москва — город герой». В мероприятии примут участие Екатерина Драгунова и руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

В общей сложности в акции поучаствуют студенты 20 столичных вузов, активисты 10 городских проектов «Молодежи Москвы», представители некоммерческих молодежных организаций, в том числе Российского союза молодежи, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Студенческого координационного совета, Российских студенческих отрядов, а также молодежного сообщества «STOЛица».

Кроме того, стать участниками акции могут все желающие. Для этого им нужно разместить в соцсетях пост с хештегом #ЦветыПобеды и рассказать о подвиге ветерана и тех людей, в память о которых возложены цветы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Впереди один из самых важных праздников для нашей страны — 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Как встретить и провести 9 Мая, куда сходить и что посмотреть в столице — в материале «Вечерней Москвы».