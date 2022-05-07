Генеральная репетиция парада Победы началась в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась в Москве.

Накануне стало известно, что в связи с репетицией и проведением парада 7 и 9 мая будет ограничено и частично перекрыто движение транспорта на Новинском бульваре, в Оружейном переулке и на Волгоградском проспекте. Кроме того, ограничения коснутся участков Тверской улицы, Садового и Бульварного колец, набережных рядом с Кремлем и нескольких прилегающих улиц.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, около 11 тысяч человек, 131 образец техники и 77 летательных аппаратов будут принимать участие в военном параде на Красной площади 9 мая. По его словам, впервые в пешем строю можно будет наблюдать парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, по главной площади Москвы также проедут 122-миллиметровые РСЗО с системой наведения и управления огнем.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Он добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР.